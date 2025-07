Plus de 2,1 M$ pour soutenir la bonification de l'offre touristique au Parc de la Gorge-de-Coaticook

COATICOOK, QC, le 22 juill. 2025 /CNW/ - La députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est fière d'annoncer un soutien financier de 2 157 800 $ pour appuyer le développement de l'offre du Parc de la Gorge-de-Coaticook.

Le projet consiste à aménager un espace public quatre-saisons permettant de développer un programme annuel moins vulnérable aux intempéries. Plus précisément, il comprend :

la construction d'un bâtiment multifonctionnel adapté aux clientèles à mobilité réduite, incluant un lieu de rassemblement pour les événements, un endroit pour recevoir les traiteurs, un local pour le prêt de matériel de plein air et des installations sanitaires;

la construction d'une grande structure couverte pour accueillir une patinoire l'hiver, d'autres activités sur quatre saisons et une scène extérieure;

l'aménagement d'une estrade naturelle et de sentiers favorisant l'intégration des nouvelles infrastructures au site existant;

l'acquisition d'équipements multimédias, d'accueil et d'animation.

Le projet inclut également la mise en place d'écohabitats, c'est-à-dire huit maisonnettes écologiques et mobiles réparties de façon à créer quatre villages aux caractéristiques et thématiques distinctes faisant référence au côté imaginaire du Parc, dont le parcours Foresta Lumina. L'aide financière octroyée par le ministère du Tourisme provient du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique.

L'industrie touristique joue un rôle économique important dans la région des Cantons-de-l'Est. On y compte plus de 1 300 entreprises représentant quelque 20 500 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à un peu plus de 840 millions de dollars dans la région.

Citations :

« Pour que le tourisme continue à enrichir nos régions comme les Cantons-de-l'Est, nous avons besoin d'entreprises et d'organismes innovants qui proposent des produits uniques et attrayants. Avec cette initiative, le Parc de la Gorge-de-Coaticook bonifie son offre sur quatre saisons avec des expériences qui seront mémorables pour la clientèle. Notre gouvernement répond encore une fois présent pour appuyer les projets touristiques qui contribuent à augmenter les retombées sur l'économie locale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Parc de la Gorge-de-Coaticook est une fierté pour notre région. Cet endroit naturel majestueux attire des visiteurs de partout, notamment grâce au travail formidable réalisé par l'équipe de la Société de développement de la Gorge-de-Coaticook. Je suis ravie que notre gouvernement soutienne cet attrait, qui engendre des retombées importantes pour l'économie locale et qui contribue à faire vivre notre région autrement, toute l'année. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Ce projet est une invitation à découvrir nos attraits autrement. Avec nos écohabitats inspirés des éléments et notre nouvel espace public quatre-saisons, nous créons un lieu vivant où la nature, la collectivité et l'imagination se rencontrent pour habiter le territoire, ensemble, toute l'année. Grâce à ce soutien, nous pouvons rêver plus grand, tout en restant profondément enracinés dans notre communauté. »

Caroline Sage, directrice générale du Parc de la Gorge-de-Coaticook

Lien connexe :

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook X Linkedin YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Maxime Tremblay, Attaché de presse et conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 581 990-7873, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, Courriel : [email protected]; Caroline Sage, Directrice générale, Parc de la Gorge-de-Coaticook, Tél. : 819 849-2331, poste 223, Courriel : [email protected]