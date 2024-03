Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 110 000 $ à l'Igloofest Québec

QUÉBEC, le 7 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 108 000 $ à l'Igloofest Québec, qui se déroule jusqu'au 9 mars.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour sa deuxième édition, le festival promet aux amateurs de musique électronique un programme des plus éclatés qui fera vibrer la place Jean-Béliveau à son maximum. Plusieurs DJ locaux et internationaux seront sur place au plus grand plaisir des festivaliers.

Citations :

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre touristique diversifiée. Ils dynamisent notre industrie événementielle et génèrent des retombées économiques importantes pour nos régions. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec appuie l'Igloofest Québec. Je félicite l'équipe organisatrice, qui a travaillé dur pour la réussite de cet événement unique. Je souhaite que les festivaliers saisissent ce moment pour vivre la ville de Québec autrement et qu'ils profitent de ses activités et de sa gastronomie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les événements comme l'Igloofest Québec rendent la Capitale-Nationale attrayante en cette période hivernale. Je suis fier que le gouvernement appuie des rendez-vous accessibles, rassembleurs et festifs comme celui-ci. Je souhaite que les festivaliers soient nombreux à venir s'y divertir au son d'artistes d'ici et d'ailleurs. Voilà une belle façon de clore la semaine de relâche dans la région. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

