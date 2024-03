Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 150 000 $ pour la tenue de l'International Gymnix

QUÉBEC, le 6 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 150 500 $ pour la présentation de l'International Gymnix, qui se déroule à Montréal jusqu'au 10 mars.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'International Gymnix est une compétition de gymnastique artistique féminine qui regroupe l'élite canadienne et mondiale et qui accueille, avec son volet Classique Gymnix, les athlètes des catégories provinciale et nationale. L'occasion est belle pour les amateurs de voir la crème des athlètes à l'œuvre et d'applaudir la relève.

Citations :

« L'International Gymnix est un événement incontournable pour les gymnastes d'ici et d'ailleurs, qui viendront faire la démonstration de leur immense talent et de leur détermination sans bornes devant une foule enthousiaste. Je souhaite le meilleur des succès à tous les athlètes et j'invite la population à aller les encourager en grand nombre. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable de notre destination. Ils sont des milliers de visiteurs à y participer chaque année, générant des retombées touristiques et économiques importantes pour le Québec. Je suis heureuse que notre gouvernement s'associe au succès de l'International Gymnix, qui permet aux gymnastes d'ici et d'ailleurs de démontrer leur talent et leur détermination. Je salue le comité organisateur, qui a travaillé sans relâche pour s'assurer du succès de cette 30e édition. Je souhaite que les visiteurs prennent le temps de parcourir les rues de la métropole pour en découvrir les attraits et les saveurs qui la caractérisent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

