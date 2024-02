Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 7 000 $ à la Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli

QUÉBEC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 7 000 $ à la Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli, qui a lieu jusqu'au 18 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant quatre jours, les festivaliers pourront admirer l'adresse des artistes sculpteurs professionnels et de la relève qui réaliseront des œuvres grandioses sur place. Ils pourront également profiter des joies hivernales en prenant part à une épreuve de course à pied, en s'initiant au vélo à pneus surdimensionnés ou en passant par la cabane à sucre.

« Les festivals et les événements dynamisent notre industrie événementielle et génèrent des retombées économiques importantes pour nos régions. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec est heureux de participer au succès de la Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli, qui contribue à la renommée du Québec comme destination de choix. Je félicite l'équipe organisatrice, qui a travaillé dur pour la réussite de cette édition, et j'invite les visiteurs à profiter de leur passage pour découvrir les attraits du tourisme hivernal en Chaudière-Appalaches. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli est devenue, au fil des ans, une tradition hivernale très appréciée du public. Elle permet ainsi à de nombreuses familles de passer de bons moments et de se forger des souvenirs mémorables. J'invite les visiteurs à découvrir notre belle région, à encourager ses commerçants et à profiter de l'accueil chaleureux de notre population. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

