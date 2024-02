Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 41 000 $ au Marathon canadien de ski

QUÉBEC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 41 000 $ au Marathon canadien de ski, qui a lieu à Québec jusqu'au 11 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Véritable tradition de l'hiver québécois, le Marathon canadien de ski propose aux athlètes différentes distances à franchir, dont un parcours unique de 160 km liant les Laurentides et l'Outaouais. Comme il ne s'agit pas d'une course, il offre aux fondeurs de tous les âges et niveaux l'occasion de participer au défi de leur choix avec un seul objectif, celui de se dépasser.

Citations :

« Depuis 1966, le Marathon canadien de ski attire des fondeurs de partout venus créer leur propre défi de ski personnalisé. Il attire donc les skieurs débutants comme les plus aguerris et permet de stimuler la vitalité économique de deux magnifiques régions : les Laurentides et l'Outaouais. Je suis fière que notre gouvernement lui accorde son soutien, et je suis sûre que le Marathon contribuera, encore cette année, au dynamisme du tourisme hivernal du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Marathon canadien de ski occupe une place importante dans l'offre touristique de l'Outaouais. Il permet aux gens de se rassembler en famille ou entre amis afin de relever un beau défi sportif. Je suis très heureux que notre gouvernement appuie cet événement qui fait la promotion d'une vie saine et active et qui participe à l'effervescence de notre région. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X, Facebook, YouTube, Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected] ; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected]