Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 16 000 $ au First Nations Minor Broomball Festival

QUÉBEC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 16 000 $ au 30e First Nations Minor Broomball Festival, qui se déroule à Val-d'Or jusqu'au 5 novembre.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le First Nations Minor Broomball Festival accueille une centaine d'équipes de jeunes joueurs et joueuses de ballon-balai provenant de 17 communautés des Premières Nations, faisant ainsi la promotion d'une vie saine et active.

Citations :

« Le ministère de l'Éducation est fier de soutenir les organismes qui placent l'activité physique au cœur de leur engagement. Le First Nations Minor Broomball Festival permet justement aux jeunes athlètes des Premières Nations de l'Abitibi-Témiscamingue de se réunir dans un contexte sportif amical et de pratiquer leur sport favori dans un cadre sécuritaire. Félicitations à l'organisation et bonne compétition à toutes les équipes! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre événementielle et touristique de qualité. Notre gouvernement est fier de s'associer au succès du First Nations Minor Broomball Festival, qui permet chaque année à de nombreux jeunes athlètes de vivre leur passion. Ce tournoi rehausse l'attractivité touristique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et génère des retombées économiques pour la région. Je salue le comité organisateur, qui a travaillé fort pour la réussite de ce rendez-vous sportif. Je souhaite que les participants en repartent la tête remplie de souvenirs impérissables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le First Nations Minor Broomball Festival accueille chaque année de nombreux participants et leurs proches, ce qui dynamise notre région et favorise son rayonnement. Ce tournoi est devenu, au fil des ans, une tradition hivernale très appréciée des jeunes joueurs et joueuses de ballon-balai issus des Premières Nations. Il permet ainsi à de nombreuses familles de passer de bons moments. J'invite les visiteurs à découvrir les richesses de notre belle région et à profiter de l'accueil chaleureux de sa population. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

Faits saillants :

