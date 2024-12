Festivals et événements de la saison hivernale 2024-2025 - La ministre Caroline Proulx et le caucus des députés de l'Outaouais annoncent plus de 300 000 $ pour soutenir les événements de la région

QUÉBEC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est fière de confirmer un appui financier d'un montant de 320 000 $ pour soutenir des festivals de l'Outaouais qui se tiendront dans le courant de l'hiver.

En tant que véritable ambassadeur de son coin de pays, le caucus des députés de l'Outaouais démontre un soutien sans faille pour le développement et la croissance du tourisme. Ainsi, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, le député de Chapleau et leader parlementaire adjoint du gouvernement, M. Mathieu Lévesque, et la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, se joignent à la ministre Proulx pour annoncer cette importante contribution.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient plus de 275 événements à travers le Québec, attirant environ 24 millions de participants. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y participent contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, stimulant ainsi l'économie locale et régionale.

Citations :

« Les festivals et les événements dynamisent les villes, les municipalités et, plus largement, chacune des régions du Québec, ce qui renforce notre notoriété comme destination touristique hivernale de choix. Ils incitent les visiteurs à prolonger leur séjour et génèrent des retombées économiques durables pour nos communautés. Nous agissons pour faire du Québec un leader international en tourisme hivernal, combinant richesse culturelle et vitalité économique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« De plus en plus de visiteurs font du Québec leur destination touristique par excellence et visitent notre région, c'est pourquoi je suis heureux que le gouvernement du Québec apporte son soutien aux festivals et aux événements touristiques de l'Outaouais. Ils bonifient son offre et engendrent des retombées économiques importantes dont tous les citoyens bénéficient. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et les événements créent des expériences uniques qui charment les visiteurs année après année, rendant la région de l'Outaouais attrayante. Je suis ravi que le gouvernement du Québec appuie ces rendez-vous festifs qui favorisent le tourisme culturel et sportif, entre autres, dans la région. Je souhaite que les festivaliers qui y prendront part parcourent les environs pour découvrir, notamment, les saveurs locales et l'accueil chaleureux de la population. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« La saison hivernale appelle les rassemblements en famille ou entre amis et le divertissement. Que ces rendez-vous soient musicaux, sportifs ou gourmands, ils contribuent à l'effervescence de notre région, et je suis heureuse que notre gouvernement s'y associe. Vitrine incomparable pour nos artisans, nos producteurs, nos artistes ou nos athlètes, ils enrichissent notre offre événementielle. Pour les visiteurs, il s'agit d'une façon originale de découvrir la région. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme C.R.E.E. Senior Hockey and Broomball Tournament 10 000 $ Bal de Neige - Domaine des flocons 61 000 $ Marathon canadien de ski 41 000 $ Gatineau Loppet 43 000 $ Festival du fatbike de Montebello 18 000 $ Festibière d'hiver de Gatineau 23 000 $ Hit the Floor Gatineau 118 000 $ First Nations Minor Hockey Festival 6 000 $ Total 320 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

