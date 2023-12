Festivals et événements de la saison hiver-printemps 2023-2024 - Le gouvernement du Québec accorde 272 000 $ pour le Festival Noël dans le Parc

QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 272 000 $ pour la présentation du Festival Noël dans le Parc, qui se déroule à Montréal jusqu'au 31 décembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis déjà plusieurs années, le Festival Noël dans le Parc anime différents lieux de Montréal, tout en mettant en valeur de nombreux artistes. Cette année, le public pourra assister, entre autres, au spectacle La grande nuit du solstice d'hiver, où se produiront des artistes autochtones. Les festivalières et festivaliers sont également invités à souligner l'arrivée de la nouvelle année en participant au spectacle St-Élie débarque en ville.

Citation :

« Le gouvernement du Québec est toujours heureux d'apporter son soutien aux initiatives qui, en plus de dynamiser les régions, font briller le talent des Québécois. Le Festival Noël dans le Parc invite les festivaliers et les artistes à partager de bons moments en cette période festive, tout en contribuant à la renommée de la métropole comme destination touristique hivernale. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur séjour pour vivre Montréal autrement et découvrir de nouveaux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du festival en accordant, pour son édition 2023, une somme de 150 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

000 $ provenant du Fonds signature métropole. Le ministère du Tourisme accorde 122 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

