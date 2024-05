Festivals et événements de la saison été-automne 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 75 000 $ au festival Le Tremplin

QUÉBEC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 74 000 $ au festival Le Tremplin, qui a lieu à Dégelis jusqu'au 19 mai.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival Le Tremplin représente une vitrine incontournable pour la relève de la chanson francophone et de l'humour d'ici. Grâce, entre autres, à son concours et à ses formations, il favorise le développement de nouveaux talents.

« Le Tremplin offre aux artistes de la relève en chanson et en humour de la région du Témiscouata et de partout au Québec une chance de se produire sur scène et d'expérimenter le plaisir et la fébrilité qui l'accompagnent. J'espère que, pour plusieurs d'entre eux, cet événement marquera le grand saut vers une belle carrière. Je souhaite aux participantes et aux participants une expérience enrichissante et, au public, des moments de découvertes uniques. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la présentation du festival Le Tremplin, un événement culturel qui favorise le rayonnement du Québec comme destination touristique par excellence! Cette compétition contribue également à la vitalité économique du Bas-Saint-Laurent tout en faisant briller le savoir-faire de nos artisans de l'industrie événementielle. Je souhaite que les participantes et participants et leur entourage profitent pleinement de leur séjour dans la région pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent en cette saison. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le festival Le Tremplin fait partie des incontournables de la région du Bas-Saint-Laurent. Chaque année, des milliers de festivaliers se donnent rendez-vous au Témiscouata pour y vivre de bons moments en compagnie de leurs proches. Notre gouvernement est fier d'appuyer cet événement qui permet aux artistes de la relève de se produire sur une scène professionnelle. Je salue le travail de l'équipe organisatrice et des nombreux bénévoles, qui ont su mettre sur pied un événement de qualité mettant en lumière notre belle circonscription. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant les Basques) et adjointe gouvernementale de la ministre du Tourisme

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au festival la somme de 50 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 24 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

