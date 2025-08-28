Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 395 000 $ au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 28 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 393 000 $ au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue qui se déroule à Rouyn-Noranda jusqu'au 31 août 2025. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Accueillant à la fois des artistes d'ici et d'ailleurs, le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue a pour mission de favoriser la diffusion du talent des artistes de la relève en leur offrant une vitrine pour faire découvrir leur musique. Avec une programmation variée, le Festival saura plaire à tout type de mélomane en proposant des spectacles de jour et de nuit, à la fois sur des scènes intérieures et en plein air.

Citations

« Cette 23e édition du Festival de musique émergente s'annonce tout aussi électrique que les précédentes. Le Festival contribue au rayonnement de la culture québécoise en soutenant l'émergence de nouveaux talents et en favorisant la diffusion de leurs œuvres ici comme à l'international. J'invite chaleureusement le public à aller à la découverte du savoir-faire de la relève musicale. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue fait partie des événements qui enrichissent notre offre touristique et font rayonner le Québec comme destination de choix. C'est l'occasion pour les visiteurs de découvrir à la fois la beauté de la région et le talent des artistes de la relève! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 264 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 129 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Réseaux sociaux

Ministère du Tourisme :

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

