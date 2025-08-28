Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 115 000 $ au Festi Jazz international de Rimouski

QUÉBEC, le 28 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 113 960 $ au Festi Jazz international de Rimouski, qui se déroule à Rimouski jusqu'au 31 août 2025. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

C'est depuis 1986 que le Festi Jazz international de Rimouski séduit les oreilles des mélomanes, avertis comme néophytes, de partout au Québec. À la fois vibrant et rassembleur, le Festival se démarque par ses concerts présentés dans les décors enchanteurs du Bas-Saint-Laurent. La notoriété de l'événement permet à la relève de se tailler une place sur la scène jazz aux côtés d'artistes de renom.

« J'invite chaleureusement le public à prendre part aux expériences musicales captivantes offertes par le Festi Jazz international de Rimouski. Je me réjouis que cet événement culturel, bien ancré dans la région, puisse contribuer à faire découvrir de nouveaux talents d'ici et d'ailleurs de la musique jazz. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle joie de soutenir la réussite d'événements culturels qui contribuent au rayonnement des artistes et de la région! J'invite le public à profiter pleinement de l'expérience unique qu'offre le Festi Jazz tout en maximisant son séjour au Bas-Saint-Laurent, en découvrant et redécouvrant les attraits multiples qui font la richesse de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au festival la somme de 74 960 $ par le biais du programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au festival la somme de 74 960 $ par le biais du programme Soutien à la mission. Le ministère du Tourisme accorde 39 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

