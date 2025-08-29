Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 90 000 $ accordé au festival Bières et Saveurs de Chambly

QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 92 000 $ au festival Bières et Saveurs de Chambly, qui se tient jusqu'au 1er septembre 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'événement Bières et Saveurs de Chambly promeut les produits d'ici dans une ambiance festive et conviviale. Il offre l'occasion aux personnes participantes de découvrir de nouvelles saveurs en allant à la rencontre des producteurs et artisans du Québec. Spectacles et activités sont prévus pour divertir toute la famille.

« Quelle belle occasion de profiter de l'été tout en découvrant le Québec par ses différentes saveurs! Les événements gourmands comme celui-ci attirent les visiteurs, leur permettant d'apprécier de succulents produits locaux ainsi que les attraits touristiques de la Montérégie. Je les invite à sillonner la région au cours de leur séjour et à participer aux multiples activités en tout genre qui l'animent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis plus de 20 ans, ce festival devenu incontournable dans la région de la Montérégie fait affluer des visiteurs de partout au Québec. Il offre une vitrine exceptionnelle aux microbrasseries, aux cidreries et aux producteurs artisanaux d'ici. Je vous invite toutes et tous à y prendre part afin de faire le plein de délicieuses découvertes et de célébrer le terroir québécois. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le festival Bières et Saveurs de Chambly est bien plus qu'un événement estival; il est une source de fierté pour notre région. Chaque année, il fait vibrer la ville, met en valeur nos artisans et dynamise notre économie locale. J'invite les résidents comme les visiteurs à venir célébrer, goûter le meilleur du Québec et découvrir tout ce que nous avons à offrir. »

Jean-François Roberge, député de Chambly, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

Le ministère du Tourisme accorde 72 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 20 000 $ en vertu du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

