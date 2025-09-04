Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 50 000 $ accordés au festival Les Correspondances d'Eastman

QUÉBEC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 50 720 $ au festival Les Correspondances d'Eastman, qui se déroule à Eastman jusqu'au 7 septembre 2025. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

C'est à travers toutes sortes de manifestations littéraires que le festival Les Correspondances d'Eastman poursuit sa mission de promouvoir l'écriture et la lecture, et ce, depuis plus de 20 ans. Animée par la thématique du désir, l'édition 2025 du festival propose une foule d'activités destinées à tous les publics telles que des ateliers d'écriture, des cafés littéraires, des spectacles et des entrevues avec des professionnels.

Citations

« Je remercie l'organisation du festival Les Correspondances d'Eastman pour la rencontre particulière qu'elle crée entre les écrivains et le lectorat, et ce, dans un cadre inspirant, situé au pied du Mont Orford. Tout en soutenant le travail de plusieurs artistes, le festival offre à ses visiteurs l'occasion d'explorer l'univers des lettres et des correspondances de manière ludique et enrichissante. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les Correspondances d'Eastman sont un événement culturel et littéraire vecteur d'attraction auprès des visiteurs, qu'ils soient de grands passionnés de littérature ou simplement curieux. Je les invite à profiter de cette merveilleuse occasion pour découvrir les multiples attraits touristiques et culturels qui caractérisent la région des Cantons-de-l'Est. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au festival la somme de 39 720 $ par le biais du programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au festival la somme de 39 720 $ par le biais du programme Soutien à la mission. Le ministère du Tourisme accorde 11 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

