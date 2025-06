Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 150 000 $ au Festival International DANSEncore !

QUÉBEC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 153 000 $ au Festival international DANSEncore, qui se déroule à Trois-Rivières jusqu'au 8 juin 2025. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

En offrant un divertissement accessible et stimulant, le Festival International DANSEncore contribue à démocratiser l'art de la danse depuis plus de 30 ans. L'organisation propose un programme dynamique qui encourage le public à participer à des classes de danse dirigées par des artistes professionnels de calibre international. À ces activités s'ajoute la présentation d'une variété de spectacles hauts en couleurs qui saura émerveiller les festivalières et festivaliers. L'édition de cette année se démarquera notamment par sa soirée disco silencieuse, une nouveauté entièrement gratuite qui fera bouger le public de manière inusitée.

Citations

« Je suis impressionné par les multiples activités offertes cette année au Festival International DANSEncore. L'événement accueillera des artistes de l'international qui collaboreront avec les professionnels d'ici, dans la création de représentations où la force de notre culture rayonnera à sa juste valeur. Je remercie l'organisation pour son travail de qualité dans la production d'un programme diversifié et actuel qui contribue à faire découvrir la danse sous toutes ses formes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« De toutes les activités organisées au Québec durant l'été, les événements culturels occupent une place de choix dans le cœur des gens. Le Festival International DANSEncore permet aux artistes de partager avec le public leur passion commune pour leur art. Je suis très heureuse que notre gouvernement appuie ce rendez-vous culturel, qui encourage nos artistes tout en faisant briller la région de la Mauricie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis heureux que le Festival international DANSEncore fasse rayonner une nouvelle fois Trois-Rivières cette année. Avec un programme ancré dans les lieux emblématiques de la ville, l'événement offrira au public d'ici et d'ailleurs une belle occasion de découvrir notre région. Je vous invite à prendre part aux festivités, qui mettront en lumière la créativité des artistes et l'enthousiasme de leur public ».

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival la somme de 90 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission, événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival la somme de 90 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission, événements nationaux et internationaux. Le ministère du Tourisme attribue 63 000 $ à l'événement dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Réseaux sociaux

