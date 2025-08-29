Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 135 000 $ octroyés au Carrefour mondial de l'accordéon

QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 136 000 $ au Carrefour mondial de l'accordéon, qui se déroule à Montmagny jusqu'au 31 août 2025. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Événement phare de la ville de Montmagny depuis plus de 36 ans, le Carrefour mondial de l'accordéon présente une variété de spectacles réalisés par des artistes de partout dans le monde. C'est à travers des expositions, des animations, des classes de maîtres et même une soirée dansante que le Carrefour transmet au public la passion de la musique d'accordéon. Avec plus de 25 concerts répartis sur trois jours, son programme fera vibrer la ville et le public au rythme de multiples univers musicaux d'ici et d'ailleurs.

« Je me réjouis du soutien accordé au Carrefour mondial de l'accordéon, qui anime la ville de Montmagny et diversifie l'offre culturelle de la région. J'invite le public à découvrir de nouveaux artistes à travers la foule de concerts et d'activités proposées, que ce soit à l'intérieur ou en plein air. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les événements culturels comme le Carrefour mondial de l'accordéon contribuent à l'effervescence de Montmagny et participent activement à la vitalité économique et touristique de la région de la Chaudière-Appalaches. Quelle belle occasion pour les visiteurs de séjourner dans la région et de découvrir tout ce qui la fait vibrer! Je les invite à prolonger leur passage pour pouvoir profiter des multiples activités et attraits touristiques qui font la fierté de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Le ministère de la Culture et des Communications accorde au Carrefour mondial de l'accordéon 105 000 $ dans le cadre du programme Autres interventions particulières en culture et en communications.

Le ministère du Tourisme accorde 31 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

