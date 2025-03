Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 37 000 $ pour le Musique Fest Premier Tech

QUÉBEC, le 24 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 37 000 $ pour le Musique Fest Premier Tech, qui a lieu à Rivière-du-Loup du 12 au 14 juin 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Musique Fest Premier Tech est un événement se déroulant au cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup qui met en lumière des artistes locaux, québécois et internationaux dans une variété de genres musicaux. Des artistes de musique rock, pop, country et hip-hop se produiront sur scène dans une ambiance conviviale. L'événement est accessible au grand public.

Citations :

« Les événements culturels font vibrer le Québec et participent à son rayonnement, tant ici qu'ailleurs. Le Musique Fest Premier Tech en est un parfait exemple, offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir la richesse du Bas-Saint-Laurent tout en célébrant nos artistes d'ici. C'est une invitation à plonger dans l'âme de la région, à apprécier ses paysages, sa culture et ses talents, tout en vivant une expérience unique et porteuse. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'organisme Shows festifs continue d'enrichir sa programmation musicale avec la présentation de la troisième édition du Musique Fest Premier Tech, qui contribue à diversifier l'offre touristique de la région. Je suis très heureuse du soutien financier octroyé par notre gouvernement à cet événement phare qui génère des retombées économiques importantes pour notre milieu. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale de la ministre du Tourisme

« Nous sommes fiers d'offrir, année après année, un festival d'envergure aux artistes locaux, québécois et internationaux, tout en créant un événement qui rassemble les festivaliers d'ici et d'ailleurs, en plein cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup. Le soutien du gouvernement du Québec est primordial pour la propulsion de notre festival et constitue un véritable tremplin pour la troisième édition du Musique Fest Premier Tech. Nous sommes impatients de faire découvrir aux festivaliers une programmation originale, riche et diversifiée. »

Steeve Drapeau, président du Musique Fest Premier Tech

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

