Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 295 000 $ au Festival des traditions du monde de Sherbrooke

QUÉBEC, le 14 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est ravi d'allouer une aide financière de 297 000 $ au Festival des traditions du monde de Sherbrooke, qui se déroule jusqu'au 18 août 2024.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Entre la musique, la gastronomie, l'artisanat et la danse, le Festival des traditions du monde de Sherbrooke est une ouverture sur les cultures du monde. Lors des divers ateliers et spectacles offerts, les jeunes et les moins jeunes peuvent se divertir et se laisser émerveiller par le talent des artistes, tout en savourant des mets de tous les horizons.

Citations

« C'est un réel plaisir pour notre gouvernement de soutenir un festival qui favorise les échanges interculturels et célèbre les traditions des cultures du monde. Cet événement est une occasion unique d'en apprendre davantage sur les traditions d'ailleurs tout en se divertissant. J'encourage chaleureusement les Québécois et Québécoises à mettre le Festival à leur calendrier. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival des traditions du monde de Sherbrooke est devenu un incontournable durant la saison estivale et contribue à la vitalité économique et culturelle de la région. J'invite les personnes participantes à profiter de leur séjour dans les Cantons-de-l'Est pour se laisser charmer par la beauté des paysages et l'accueil chaleureux de la population. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis du soutien du gouvernement du Québec au Festival des traditions du monde, qui célèbre la diversité des cultures à Sherbrooke! Depuis plus de 25 ans, l'événement invite la population, et les visiteurs et visiteuses, à partir à la découverte et à se rassembler pour festoyer. Merci aux organisateurs pour leurs efforts investis année après année pour animer notre région de si belle façon! »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 200 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme octroie 97 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]