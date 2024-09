Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 90 000 $ au Festival international de la littérature

QUÉBEC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 89 000 $ au Festival international de la littérature, qui se déroule à Montréal jusqu'au 24 septembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 30 ans, le Festival est un événement qui met à l'honneur les œuvres d'écrivaines et écrivains de tous les horizons dans divers lieux de la région montréalaise. Cette édition anniversaire propose de nombreuses activités dont la projection de films, des spectacles, des ateliers et exercices de création, des rencontres, des salons littéraires et l'exposition Au fil de nos 30 ans qui sera présentée à la galerie de l'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme et qui revient sur ces 3 décennies de célébration de la littérature.

« Depuis sa création, le Festival international de la littérature célèbre la richesse et la beauté des œuvres d'ici et d'ailleurs. Je suis heureux de la présentation de cette grande fête des mots qui permet au public de rencontrer des autrices et des auteurs de talent grâce à un programme original et rassembleur. Je souhaite à toutes et à tous une 30e édition inoubliable, remplie de découvertes! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement une somme de 75 000 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux en littérature.

Le ministère de la Culture et des Communications soutient le Festival grâce à une aide de 14 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation.

