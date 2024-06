Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 600 000 $ au FestiVoix de Trois-Rivières

QUÉBEC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir, par l'entremise d'une aide financière de 596 000 $, le FestiVoix de Trois-Rivières, qui se déroule du 27 juin au 7 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

En animant le quartier historique du centre-ville pendant neuf jours, le FestiVoix de Trois-Rivières accueille plus d'une centaine d'artistes émergents et de renom pour sa 31e édition. Grâce à ses quinze scènes invitant des genres musicaux variés, il attire des milliers de visiteurs dans la région chaque année.

Citations :

« Les événements et les festivals font rayonner nos régions à l'échelle provinciale, nationale et même internationale! Ceux-ci favorisent l'engouement pour notre destination et le désir des visiteurs d'y séjourner. C'est avec fierté que notre gouvernement soutient le FestiVoix de Trois-Rivières, qui contribue à faire briller la culture en Mauricie et participe par le fait même à la vitalité économique de la région. J'invite chaleureusement le public à sillonner les rues du centre-ville pour profiter de l'ambiance joviale et conviviale dans laquelle se déroule ce grand événement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis heureux que notre gouvernement soutienne des événements qui favorisent la promotion de l'expression de la culture dans la région de la Mauricie. En tant que député de Trois-Rivières, je ne peux que manifester ma fierté pour le travail accompli par les acteurs de l'industrie événementielle et culturelle afin de dynamiser le centre-ville et de contribuer au développement économique de la région. J'encourage les visiteurs à profiter de leur séjour au FestiVoix de Trois-Rivières pour découvrir les plus beaux attraits historiques et culturels locaux! »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 456 000 $ au FestiVoix de Trois-Rivières dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, lui octroie la somme de 140 000 $ par le biais du Programme d'aide aux événements culturels.

