Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 50 000 $ au Festival de la chanson de Saint-Ambroise

QUÉBEC, le 5 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer au Festival de la chanson de Saint-Ambroise, ayant lieu jusqu'au 10 août 2024, une aide financière de 48 000 $.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, l'ont communiqué aujourd'hui.

Chaque année, le Festival de la chanson de Sainte-Ambroise offre une expérience incroyable aux artistes de la relève francophone en leur donnant la possibilité de performer devant un grand public et d'assister à une série d'ateliers de formation. Les spectateurs peuvent profiter de ce moment pour découvrir et encourager de jeunes artistes.

Citations

« Le Festival de la Chanson de Saint-Ambroise encourage la créativité et soutient la relève de notre culture musicale grâce à sa grande compétition de chant. Je suis ravi de constater le succès croissant de ce festival, qui a pour cœur la chanson francophone. J'invite chaleureusement tous les Québécois et Québécoises à visiter le Saguenay cet été pour profiter de cet événement d'exception. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir ce grand concours de musique francophone au Saguenay-Lac-Saint-Jean! Depuis déjà plus de 30 ans, le festival fait briller la région à travers la francophonie tout en faisant rayonner les artistes de la relève. Cet événement charme les visiteurs et stimule l'économie régionale. J'invite chaleureusement les participants et leur entourage à profiter de leur passage à Saint-Ambroise pour se lancer à la découverte du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de ses plus beaux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est une fierté pour la communauté de Saint-Ambroise que le gouvernement soutienne ce grand concours de chanson francophone! Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise est un événement important dans la région, qui participe activement à sa vitalité économique et culturelle. J'encourage les visiteurs à profiter au maximum de cette occasion pour en apprendre davantage sur notre magnifique coin de pays. »

François Tremblay, adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme et député de Dubuc

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival de la chanson de Saint-Ambroise une aide de 30 000 $ dans le cadre de son programme Aide aux événements culturels.

une aide de 30 000 $ dans le cadre de son programme Aide aux événements culturels. Dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, le ministère du Tourisme octroie 18 000 $ au Festival de la chanson de Saint-Ambroise .

