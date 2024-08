Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 415 000 $ au Festival de musique émergente

QUÉBEC, le 29 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 414 000 $ au Festival de musique émergente qui prend place à Rouyn-Noranda jusqu'au 1er septembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival de musique émergente est un incontournable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Il accueille plus de 80 artistes et groupes de musique alternative, originaires d'ici ou d'ailleurs. Le Festival se distingue par ses expériences musicales uniques, ainsi que par ses activités et prestations hors programmation. Cet événement est également une occasion extraordinaire de réseautage international grâce au volet professionnel. Il contribue ainsi à développer des marchés au Canada et à l'étranger pour les artistes, les entreprises et les organismes culturels québécois.

Citations

« Le Festival de musique émergente réussit avec brio à développer et à faire connaître aux jeunes et aux moins jeunes la musique alternative. Il fait briller les talents musicaux d'ici tout en favorisant les échanges avec les artistes internationaux. C'est un rendez-vous à ne pas manquer! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival de musique émergente fait partie de ces rendez-vous qui font du Québec une destination reconnue pour la qualité de son offre événementielle. Ce rassemblement, qui contribue au rayonnement du Québec, invite les festivaliers à venir à la rencontre de ces artistes qui font voyager la musique d'ici. Pour ces derniers, il s'agit d'une vitrine exceptionnelle pour promouvoir leur travail et se faire connaître. J'invite le public à profiter de ces moments d'exception et de découverte. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Quel beau moyen d'attirer les jeunes et les visiteurs dans la magnifique région de l'Abitibi! Je suis très heureux que le Festival de musique émergente se donne pour mission de faire rayonner la région qui l'accueille, en plus d'offrir une expérience musicale hors du commun. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelle, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival une somme de 235 000 $ dans le cadre du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications lui remet une somme de 50 000 $ provenant du Programme d'appui aux initiatives internationales.

Le ministère du Tourisme verse 129 000 $ au Festival dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et événements touristiques.

Lien connexe

Réseaux sociaux

