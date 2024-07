Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 155 000 $ pour le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 153 500 $ au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, organisateur du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, qui a lieu jusqu'au 25 août. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour cette édition 2024 sur le thème « Habiter le monde : art et écologie », le Symposium de Baie-Saint-Paul accueille 13 artistes d'ici et d'ailleurs. L'événement présente plusieurs activités variées telles que des projections, des conférences et des ateliers de création.

« Le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul est particulièrement prometteur cette année grâce à son thème novateur. Il aborde des enjeux actuels en invitant les artistes à explorer les liens entre l'art et l'environnement. C'est un rendez-vous à marquer dans le calendrier culturel estival pour toutes les personnes passionnées d'art. Je suis enthousiaste que notre gouvernement encourage cette initiative et je félicite toute l'équipe du Symposium pour sa capacité à se réinventer constamment. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et les événements permettent au Québec de se distinguer grâce à une offre culturelle et touristique de qualité. Notre gouvernement est heureux de soutenir le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, qui participe à l'attrait de la région et qui stimule son économie. J'invite les visiteurs à venir en grand nombre profiter de cette expérience unique où l'art explore différentes manières d'occuper nos milieux de vie et d'utiliser les ressources. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre gouvernement est fier de soutenir financièrement cette autre édition du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et ainsi de contribuer au succès d'un événement qui alimente cette grande effervescence culturelle se vivant dans la région de la Capitale-Nationale. Artistes, amateurs d'arts visuels et visiteurs se donnent rendez-vous à Baie-Saint-Paul depuis plus de 40 ans. Plusieurs grands noms y ont présenté des œuvres maîtresses et de jeunes talents de la relève s'y sont fait connaître du grand public. Allez y faire un tour et saisissez l'occasion pour redécouvrir Charlevoix. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Quelle belle nouvelle! Le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul est une vitrine culturelle incontournable qui, cette année, explorera les liens entre l'art et l'environnement. Une réflexion profonde et nécessaire sur notre relation avec la nature. Bravo à l'équipe du Symposium pour son innovation et merci à mes collègues pour leur soutien. Baie-Saint-Paul continue de briller sur la scène culturelle grâce à vous. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 97 500 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. Le ministère du Tourisme verse 29 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie à l'organisme 27 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

