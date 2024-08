Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 130 000 $ au Festival Musique du Bout du Monde

QUÉBEC, le 8 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 129 850 $ au Festival Musique du Bout du Monde, qui se déroule à Gaspé, du 8 au 11 août 2024.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Musique du Bout du Monde est un incontournable chaque année à Gaspé. Dans une ambiance joviale, il permet aux participants de vivre une expérience inoubliable en plein air. Grâce à sa programmation variée, cet événement contribue à la diffusion d'une culture musicale diversifiée dans la région.

Citations

« Chaque année, le Festival Musique du Bout du Monde séduit des visiteurs et des visiteuses de partout au Québec, et même d'au-delà des frontières. Il contribue à la vitalité économique et touristique de la Gaspésie tout en permettant à tout un chacun de se créer des souvenirs mémorables lors de leur séjour. C'est avec une grande fierté que notre gouvernement soutient cet événement culturel, lequel met en valeur la beauté des paysages gaspésiens avec ses représentations à l'amphithéâtre naturel au sommet du Mont-Béchervaise et son populaire spectacle au lever du soleil au Cap-Bon-Ami. J'invite chaleureusement les visiteurs et les visiteuses à se laisser charmer par la région et sa population. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est avec plaisir que notre gouvernement soutient de nouveau le Festival de musique du bout du monde, événement incontournable de la saison estivale en Gaspésie. Ce festival transforme les magnifiques paysages de la région en un véritable lieu de spectacle, où la musique prend vie dans toute sa diversité. Un grand merci à toute l'équipe! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis ravi du soutien octroyé au Festival Musique du Bout du Monde par le gouvernement du Québec. Depuis sa première édition, il est reconnu dans la région et continue de favoriser la diversification de la culture musicale à Gaspé avec sa programmation riche en découvertes! J'encourage les participants à profiter de ce moment pour visiter les plus beaux attraits de la pointe gaspésienne au courant de leur séjour. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

Le ministère du Tourisme octroie 75 000 $ au Festival Musique du Bout du Monde dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie une somme de 54 850 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

