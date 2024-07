Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 50 000 $ au Festibière de Gatineau

QUÉBEC, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festibière de Gatineau avec une aide financière de 55 000 $.

C'est aujourd'hui que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce.

Le Festibière de Gatineau fait rayonner les entreprises de boissons québécoises dans une ambiance festive et amicale. Entre découvertes de nouveaux produits et prestations d'animateurs locaux, les participants peuvent profiter de cet événement pour se divertir et aller à la rencontre des entreprises agroalimentaires de chez nous.

Citations

« Quelle belle occasion pour les voyageurs de découvrir le Québec et l'Outaouais autrement! Le Festibière de Gatineau fait partie des événements qui font rayonner la ville et qui contribuent à la vitalité économique de la région. J'encourage chaleureusement tous les amateurs de produits de brasserie, de distillerie et de cidrerie à participer à ce rassemblement convivial et énergique. Bon événement! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Un événement comme le Festibière de Gatineau contribue à faire rayonner les artisans de notre secteur bioalimentaire. Les visiteuses et les visiteurs pourront déguster tout un éventail de boissons d'ici, qui témoignent du savoir-faire et de la créativité des producteurs de l'Outaouais. Je souhaite à toutes et à tous de belles découvertes! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Chaque année, le Festibière de Gatineau attire des visiteurs de partout au Québec, venus découvrir la région et ses produits. C'est une fierté de voir prospérer des événements comme celui-ci qui favorisent le développement économique et touristique de la belle ville de Gatineau et de l'Outaouais. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants

Dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, le ministère du Tourisme octroie un montant de 47 000 $ au Festibière de Gatineau .

. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde un montant de 8 000 $ dans le cadre du programme des commandites

