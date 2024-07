Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 33 000 $ au Championnat national de motocross Deschambault

QUÉBEC, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'offrir une aide financière de 33 500 $ au Championnat national de motocross Deschambault, qui se déroulera jusqu'au 28 juillet.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Championnat national de motocross Deschambault est connu comme étant la plus grosse course de motocross amateur dans l'est du Canada. Il s'agit d'un événement vivement attendu par les coureurs et les amoureux de ce sport motorisé. Chaque année, il attire un public de partout dans la province, et même du monde entier, qui souhaite vivre des sensations fortes et encourager les coureurs.

Citations :

« Les amoureux de sensations fortes étaient nombreux à attendre la tenue du Championnat national de motocross Deschambault, qui réunit des amateurs et des professionnels du plus haut calibre. Cet événement sportif s'ajoute à une longue liste d'activités estivales se déroulant dans la région de la Capitale-Nationale, particulièrement animée durant les mois chauds. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui se rendront au Championnat à saisir l'occasion pour découvrir ou redécouvrir la beauté incomparable de la MRC de Portneuf! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La variété de nos événements séduit les visiteurs et fait rayonner le Québec comme destination touristique par excellence! Le Championnat en fait partie et suscite un intérêt certain chez les adeptes de motocross qui se rendent chaque année dans la Capitale-Nationale pour encourager leurs favoris durant les épreuves. J'invite chaleureusement les personnes participantes et leur entourage à profiter pleinement de l'occasion pour se laisser charmer par les plus beaux attraits de la région! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre de la région de Lanaudière

« Quel plaisir de voir notre gouvernement soutenir des événements comme celui-ci, qui font rayonner la région! Cette compétition participe au développement économique et touristique de la Municipalité de Deschambault-Grondines depuis les douze dernières années. Bonnes courses! »

Vincent Caron, député de Portneuf et vice-président de la Commission de l'administration publique

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide financière de 22 500 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme accorde un montant de 11 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Secrétariat à la Capitale-Nationale

Facebook, X, Linkedin

Ministère du Tourisme

Facebook, X, Linkedin, YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]; Thaïs Martel, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73496, [email protected]