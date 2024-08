Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 140 000 $ au Carrefour mondial de l'accordéon

QUÉBEC, le 30 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 144 000 $ au Carrefour mondial de l'accordéon, qui se déroule à Montmagny jusqu'au 1er septembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Carrefour mondial de l'accordéon est un festival qui offre plus d'une trentaine de prestations, allant de la musique traditionnelle québécoise au jazz, en passant par le classique. Diverses activités sont également proposées, telles que des expositions, des animations musicales dans les restaurants de la région, des classes de maître et même des soirées dansantes.

« Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable de notre destination. Ils sont des milliers de visiteurs à y participer chaque année, générant des retombées touristiques et économiques importantes pour le Québec. Je suis heureuse que notre gouvernement s'associe au succès du Carrefour mondial de l'accordéon, qui permet aux accordéonistes d'ici et d'ailleurs, de mettre en lumière leurs talents. Je salue le comité organisateur, qui a travaillé sans relâche pour que cette édition soit une réussite. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis ravi que l'accordéon soit célébré au Québec dans un festival en son honneur. Quel plaisir d'accueillir un événement tel que celui-ci dans la Côte-du-Sud, qui permet de démocratiser l'accès à une forme d'art et qui saura toucher le public, j'en suis certain. Je remercie toute l'équipe pour l'organisation de son Carrefour mondial de l'accordéon, un événement unique en son genre. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications accorde une somme de 105 000 $ dans le cadre du programme Autres interventions particulières en culture et en communications.

Le ministère du Tourisme accorde une somme de 31 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

