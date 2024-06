Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 111 000 $ à l'Expo Rive-Nord - Cultura

QUÉBEC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 111 156 $ à l'Expo Rive-Nord - Cultura, qui se déroule à L'Assomption jusqu'au 30 juin.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Vitrine importante pour le secteur agricole et agroalimentaire de la région, l'Expo Rive-Nord - Cultura offre une expérience culturelle et divertissante grâce à des spectacles de musique variés, des conférences et une multitude d'activités pour tous les âges.

Citations :

« En tant que député de L'Assomption, je ne peux que me réjouir de voir cette belle ville rayonner grâce à l'implication et aux efforts des acteurs de notre industrie événementielle, qui dynamisent notre milieu, comme l'équipe organisatrice de l'Expo Rive-Nord - Cultura. J'invite chaleureusement le public à participer à ces trois jours d'activités et de spectacles dans la région! »

François Legault, député de L'Assomption et premier ministre

« Je suis heureux du soutien accordé à l'Expo Rive-Nord - Cultura, qui met au-devant de la scène l'engagement de tous les intervenants du secteur agroalimentaire. Ce rassemblement est l'occasion idéale pour les visiteurs d'aller à la rencontre de ceux qui nous nourrissent chaque jour. Bravo aux organisateurs! Je souhaite à tous une excellente édition 2024. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ce rendez-vous est une rencontre extraordinaire entre le public, la culture et le secteur agricole et agroalimentaire des régions de la Rive-Nord de Montréal. Il contribue à la vitalité économique de Lanaudière en séduisant les festivaliers avec un programme dynamique. Quelle fierté pour notre gouvernement de soutenir la tenue de cet événement dans la région! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 92 156 $ à l'Expo Rive-Nord - Cultura dans le cadre du programme Appui aux expositions agricoles.

Le ministère du Tourisme lui attribue une somme de 19 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Sources : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Thomas Bélanger, Conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 931-8013, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]