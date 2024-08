Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 105 000 $ au Festi Jazz international de Rimouski

QUÉBEC, le 29 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 107 150 $ au Festi Jazz international de Rimouski qui prend place jusqu'au 1er septembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festi Jazz international de Rimouski rassemble des artistes de renom et de la relève dans une grande célébration de la musique jazz. L'événement se déroule dans le centre-ville, près du fleuve, et accueille plus de 40 spectacles.

Citations

« Le Festi Jazz est devenu un événement emblématique de la ville de Rimouski et il est bien connu dans le monde de la musique jazz. Je suis ravi qu'un festival de musique jazz d'une telle envergure prenne place dans la belle ville de Rimouski. C'est l'événement parfait pour nourrir les talents de la région et du Québec, tout en faisant découvrir la musique jazz à de futurs adeptes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Au fil des ans, le Festi Jazz international de Rimouski est devenu un incontournable pour les musiciens et le public québécois. Chaque été, il fait briller le savoir-faire de notre industrie événementielle et la splendide région du Bas-Saint-Laurent. Grâce à des rendez-vous comme celui-ci, le Québec jouit d'une offre touristique diversifiée, ce qui contribue à son attractivité en plus de générer d'importantes retombées économiques. C'est donc avec une grande fierté que notre gouvernement s'associe à ce festival. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis que la ville de Rimouski accueille un festival de cette envergure, qui donne rendez-vous à de grands noms et à des artistes de la relève. J'encourage les résidentes et les résidents de la région, ainsi que les visiteuses et les visiteurs, à venir vibrer au rythme de la musique jazz. C'est un événement à ne pas manquer! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival une somme de 68 150 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival une somme de 68 150 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. Le ministère du Tourisme lui remet 39 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

