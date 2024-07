Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 104 000 $ pour la 12e course Québec Mega Trail

QUÉBEC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 104 000 $ à la corporation Événements de Trail Running Québec pour la tenue de la course Québec Mega Trail, qui se déroule jusqu'au 7 juillet.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les épreuves de la course Québec Mega Trail permettront tant aux participants aguerris qu'aux amateurs de se dépasser en participant à l'une des dix épreuves dont les parcours varient entre 1 et 160 km. Une programmation grand public est également prévue pour divertir les coureurs et les spectateurs. De plus, des activités familiales et d'initiation à la course sont aussi à l'horaire.

Citations

« En plus de bonifier l'effervescence sportive dans la région, cette course de renommée internationale fait la promotion de saines habitudes de vie et nous rend fiers de notre région. Les citoyens et les visiteurs pourront profiter de l'animation et participer aux épreuves, peu importe leur niveau, grâce à la grande variété de parcours. J'invite les participants à allonger leur séjour pour visiter nos nombreux attraits dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Notre gouvernement est fier de s'associer au succès du Québec Mega Trail, événement qui permet chaque année à plus de trois mille coureurs de vivre une expérience de course sur sentier hors du commun. Cet événement contribue à l'attractivité touristique de la région et génère des retombées économiques importantes. Je salue le comité organisateur qui a travaillé fort pour la réussite de cette édition. J'invite le public à sortir en grand nombre pour encourager les athlètes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis évidemment très heureuse de cette annonce d'aide financière. L'événement Québec Mega Trail est considéré comme la course d'ultra trail la plus prestigieuse au Canada et joue un rôle crucial dans le développement économique et le rayonnement de notre belle région de la Côte-de-Beaupré. Grâce à cette contribution, nous pourrons offrir une programmation riche et diversifiée qui mettra en valeur notre patrimoine naturel et attirera de nombreux visiteurs. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Beaupré

Faits saillants

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une aide financière de 62 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme accorde 42 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

