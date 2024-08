Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 57 000 $ aux Fêtes gourmandes de Lanaudière

QUÉBEC, le 15 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 57 000 $ aux Fêtes gourmandes de Lanaudière, qui se déroulent à Saint-Jacques jusqu'au 18 août.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Fêtes gourmandes de Lanaudière célèbrent les produits alimentaires du Québec en donnant l'occasion aux visiteurs de découvrir le savoir-faire des entreprises agroalimentaires québécoises, et plus particulièrement lanaudoises. Avec sa compétition de barbecue, ses spectacles musicaux variés et ses nombreux kiosques de dégustation, l'événement a tout pour plaire à tous les visiteurs.

Citations :

« Je suis heureux que notre gouvernement soutienne ce bel événement que sont Les Fêtes gourmandes de Lanaudière. Il revêt une grande importance pour le rayonnement des entreprises agroalimentaires de la région. C'est une vaste gamme de produits locaux plus succulents les uns que les autres que pourront découvrir les visiteuses et les visiteurs. J'incite la population à profiter de ces journées pour tomber sous le charme des saveurs du Québec et rencontrer ceux qui les confectionnent! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les Fêtes gourmandes de Lanaudière sont un événement des plus festifs qui enchante à tout coup la population et les touristes de passage dans la région. Elles valorisent les produits de chez nous et sont une occasion en or pour les faire découvrir à un plus grand nombre. Chaque année, notre offre en tourisme gourmand charme plus d'un voyageur et contribue à faire du Québec une destination de premier choix. J'encourage les visiteurs à participer à l'événement et à se laisser séduire par Lanaudière en la savourant. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Quel plaisir que le gouvernement du Québec soutienne un événement rassembleur comme Les Fêtes gourmandes de Lanaudière! Il s'agit d'une occasion importante pour toutes les entreprises alimentaires et agroalimentaires lanaudoises de présenter leur travail et leurs produits à la population. Chaque année, l'événement attire les visiteurs et contribue à l'économie de la région. J'invite chaleureusement les personnes intéressées à venir à la rencontre de nos artisans lors de ces quatre jours de festivités! »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire du ministre responsable des Infrastructures

Faits saillants :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 35 000 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Le ministère du Tourisme accorde 22 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Sources : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, 581 993-5016, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Relations médias : Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 418 380-2100, poste 3512, [email protected]