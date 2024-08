Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 295 000 $ au Festival international Présence autochtone

QUÉBEC, le 6 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 295 000 $ au Festival international Présence autochtone, qui se déroule à Montréal jusqu'au 15 août. Le Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international Présence autochtone est un événement majeur célébrant les cultures et l'héritage des peuples autochtones, avec un accent particulier sur le cinéma des Premières Nations. En plus des projections de films, il propose une variété d'activités, notamment des concerts et des spectacles d'arts vivants. Sa mission est de promouvoir, d'exprimer et de reconnaître l'unicité et la richesse des cultures des Premières Nations et des Inuit.

« J'accueille avec beaucoup d'enthousiasme le retour à Montréal du Festival Présence autochtone, qui met en valeur le talent artistiques des Premières Nations et la diversité de leurs perspectives. Il s'agit à présent d'un événement incontournable de la belle saison dans la métropole; notre gouvernement est très fier de soutenir financièrement sa réalisation. J'invite les familles d'ici et les gens de passage à venir s'imprégner de la richesse des cultures autochtones au fil des nombreuses activités et des visionnements proposés durant le festival. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je suis fière que notre gouvernement participe au succès du Festival international Présence autochtone qui favorise les rencontres et le partage. Il s'agit d'un moment unique pour les festivaliers de découvrir les richesses des cultures autochtones et d'apprécier le talent des artistes qui seront présents à l'événement. Le Québec propose une grande variété de festivals qui bonifient son offre touristique et qui permettent aux visiteurs de vivre des expériences originales. Voici un rendez-vous familial qui promet d'enrichir leurs connaissances. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival international Présence autochtone nous fait l'honneur de revenir cet été à Montréal, offrant à tous et à toutes l'occasion d'en apprendre plus sur les arts et les cultures des premiers peuples, notamment à travers les films autochtones présentés. Je salue le travail et l'engagement de l'organisme Terres en vues, société pour la diffusion des cultures autochtones, qui organise avec brio le Festival chaque année. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival international Présence autochtone est un événement estival unique au cœur de la métropole qui permet de découvrir et d'apprécier l'art, l'histoire et les traditions autochtones d'ici et d'ailleurs. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit a octroyé 100 000 $ à l'organisme Terres en vues pour cette édition du festival, dans le cadre d'un financement de 300 000 $ sur 3 ans pour les années 2022-2025 provenant du Fonds d'initiatives autochtones IV, volet Développement social.

Le ministère du Tourisme accorde 75 000 $ à Terres en vues, maître d'œuvre du Festival, grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, lui accorde une somme de 70 000 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, lui accorde une somme de 70 000 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

