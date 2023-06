Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 115 000 $ au Québec Mega Trail

QUÉBEC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 115 000 $ à la course Québec Mega Trail (QMT), qui aura lieu dans les sentiers de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré, du 29 juin au 2 juillet.

Mme Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, au nom du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de Lanaudière, et M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Québec Mega Trail (QMT) est organisé dans la région de la Capitale-Nationale depuis 2012. L'événement profite d'une croissance constante et a atteint un record de participation à l'été 2022, au moment de son dixième anniversaire. Cette édition a représenté un tournant majeur pour le Québec Mega Trail, qui a su se démarquer auprès de la communauté internationale des coureurs en sentier et est devenu une étape officielle de qualification pour trois des plus grandes et difficiles compétitions au monde, soit le Grand Raid de La Réunion, le Western States 100 et l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Plus de 3000 coureurs et près d'une dizaine de milliers de visiteurs sont attendus sur le site de l'événement cette année.

Pour cette 11e édition, les coureurs en sentier pourront participer à l'un des neuf parcours offerts, allant d'une boucle de 1 km pour les enfants à l'épreuve des 100 miles linéaires (160 km). Ces épreuves permettent aux participants de visiter des sentiers magnifiques de la région, reliant la Côte-de-Beaupré à la MRC de Charlevoix, dont le Sentier des Caps et le sentier Mestachibo. Pour assurer une ambiance festive à l'événement, une programmation gratuite, incluant des prestations musicales, de l'animation, des activités familiales et des activités d'initiation, sera également offerte sur le site.

« Le Québec Mega Trail est devenu, au fil des années, un événement sportif estival absolument incontournable dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Je suis enchantée d'apprendre que la course continue de prendre de l'ampleur, ce qui contribue à l'attractivité touristique et au dynamisme de notre splendide région. Je souhaite à l'ensemble des participants et des participantes une course à la hauteur de leurs attentes, ainsi que beaucoup de plaisir à ceux et celles qui sont venus encourager leurs proches ou vivre l'effervescence de ce grand défi en plein air. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 70 000 $ dans le cadre de son Programme d'appui aux actions régionales (PAAR);

Le ministère du Tourisme accorde un montant de 42 000 $ par l'intermédiaire de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques;

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde un montant de 3 000 $ en commandites.

