Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 380 000 $ au Festival international de la chanson de Granby

QUÉBEC, le 11 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 378 000 $ au Festival international de la chanson de Granby, qui se déroule jusqu'au 20 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international de la chanson de Granby propose cette année une programmation mettant de l'avant le talent des artistes de la relève francophone. Outre le Grand Concours Hydro-Québec, auquel participent 24 interprètes, une foule d'activités sont offertes telles que les séries de spectacles qui prendront place dans la cour extérieure du Palace de Granby, au parc Daniel-Johnson et au Bar de la Chaufferie.

Citations

« Je suis heureux du soutien que le gouvernement apporte au Festival international de la chanson de Granby. Il offre à la relève musicale québécoise de belles occasions de se perfectionner par le biais de stages qui la préparent à mener une carrière professionnelle. Depuis plus d'un demi-siècle, il favorise le rayonnement et le développement de notre musique et de nos artistes, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Granby accueillera une fois de plus des artistes prometteurs qui auront l'occasion de vivre une expérience inoubliable qui leur permet de partager avec le public leur amour de la chanson. À chacun des 24 concurrents, je souhaite la meilleure des chances. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je suis heureuse que notre gouvernement participe au succès du Festival international de la chanson de Granby. Fort de la présence d'artistes de la relève, cet événement saura ravir à nouveau les participants venus partager leur amour pour la chanson francophone et faire valoir leur talent d'auteur, compositeur et d'interprète. Les festivités de ce genre contribuent au dynamisme culturel et économique du Québec, en plus de faire rayonner le savoir-faire de notre industrie événementielle. J'invite les visiteurs à prendre part nombreux à ce rendez-vous unique et à encourager chaudement les artistes qui y participent. J'espère aussi qu'ils seront nombreux à découvrir les attraits des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival international de la chanson de Granby est un événement phare qui enrichit l'offre touristique de l'Estrie depuis plus de cinquante ans, tout en contribuant à la renommée de la région et à sa vigueur économique. Je suis fier que notre gouvernement y apporte son soutien. J'invite les participants et leurs proches à profiter de leur passage dans la région pour découvrir l'accueil chaleureux de ses habitants et encourager ses commerces. »

François Bonnardel, député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement 167 000 $, grâce à son programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue du festival grâce à une aide de 270 000 $ pour trois ans, soit 90 000 $ annuellement, par l'entremise du projet « Jamais trop tôt », dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui permet d'allier les notions de français à la culture afin de préserver l'intérêt des jeunes de 14 à 17 ans envers la chanson francophone.

Le ministère du Tourisme accorde 121 000 $ par le biais de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

