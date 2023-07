Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 150 000 $ au festival Zoofest & OFF-JFL

QUÉBEC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 149 000 $ au festival Zoofest & OFF-JFL, qui se déroule à Montréal jusqu'au 29 juillet.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival Zoofest & OFF-JFL offre chaque année aux participants plus de 150 spectacles dans 15 salles concentrées au mythique Quartier des spectacles ainsi que sur des scènes extérieures. Plus de 250 artistes de renom, mais aussi de la relève, sont à l'affiche. Voilà une occasion unique pour faire de belles découvertes artistiques.

Citations :

« Ce rendez-vous incontournable est synonyme de découvertes et d'authenticité. Par son caractère audacieux, il offre à des artistes émergents et établis un véritable terrain de jeu pour présenter du matériel inédit. Je me réjouis du soutien que le gouvernement apporte à cet événement révélateur de talents, qui favorise l'accès à la culture, particulièrement chez les jeunes. J'invite tous les amateurs d'humour, de théâtre et d'improvisation à venir nombreux à ce festival hors de l'ordinaire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre culturelle et touristique diversifiée, et génèrent ainsi des retombées économiques importantes. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir le festival Zoofest & OFF-JFL, qui accueille chaque été des milliers de visiteurs venus de partout au Québec et au-delà de nos frontières. Je salue la créativité des artisans de notre industrie événementielle, qui se démènent au quotidien pour rendre notre destination toujours attrayante. Votre persévérance est assurément appréciée du grand public. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie un montant de 78 000 $ aux promoteurs, issu du Programme d'aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 71 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

