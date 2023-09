Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 70 000 $ aux Correspondances d'Eastman

QUÉBEC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 71 000 $ aux Correspondances d'Eastman, qui se déroulent du 8 au 10 septembre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Correspondances d'Eastman contribuent à la valorisation de l'écriture et de la lecture auprès de la population de l'Estrie et du Québec. L'organisation propose ainsi plusieurs activités, telles que des brunchs et des cafés littéraires, des entrevues d'auteures et auteurs, des ateliers, des spectacles, une exposition, sans oublier les jardins d'écriture, toujours très populaires. Tout cela s'articule cette année autour du thème « Territoire de pensée » et du genre littéraire mis à l'honneur : l'essai.

« Les Correspondances d'Eastman se sont donné comme mission de transmettre aux visiteuses et visiteurs le goût de l'écriture et de la lecture. Au fil des éditions, cet événement est devenu une grande célébration de la culture et de l'art littéraire. Grâce à un programme varié, de nombreuses personnes pourront apprécier la beauté des mots et la richesse des œuvres de nos auteures et auteurs. Je me réjouis de la tenue de cet événement qui met de l'avant des activités originales et créatives rendant la littérature accessible et qui la révèle comme un milieu vivant. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Encore cette année, les amoureux de l'écriture et de la lecture pourront vivre leur passion, et ce, dans l'emblématique Théâtre La Marjolaine. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès des Correspondances d'Eastman, qui célèbrent cette année l'essai littéraire québécois. Ce rendez-vous d'envergure met en lumière les talents de nos écrivains. Je félicite le comité organisateur qui a orchestré de main de maître ce rassemblement festif. J'invite le public à venir découvrir nos productions littéraires. Je souhaite que les participants parcourent la région pour admirer ses magnifiques paysages et visiter ses nombreux attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les Correspondances d'Eastman sont devenues, au fil des ans, un rendez-vous incontournable dans les Cantons-de-l'Est. Cet événement littéraire très prisé, tout en dynamisant notre industrie événementielle, contribue au rayonnement de la région à titre de destination touristique de choix. Il stimule notre économie et permet à nos artisans locaux de mettre en lumière leur savoir-faire. Je suis heureux que notre gouvernement lui accorde son soutien. C'est une occasion privilégiée pour la jeune génération de découvrir notre patrimoine littéraire, mais aussi de s'initier à l'écriture. J'invite les parents à envoyer les enfants afin qu'ils profitent de ces moments uniques. »

Gilles Bélanger, député d'Orford, adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde aux Correspondances une somme de 35 000 $ en vertu du programme Soutien à la mission - Organismes professionnels de diffusion et de production. L'organisme a également reçu une bonification de 25 000 $ couvrant 2 années financières et provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Le ministère du Tourisme accorde 11 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

