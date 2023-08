Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 60 000 $ au Festival de la chanson de Saint-Ambroise

QUÉBEC, le 7 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 61 000 $ au Festival de la chanson de Saint-Ambroise, qui se déroule jusqu'au 12 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement majeur pour la relève de la chanson québécoise et francophone propose plusieurs activités en plus de ses cinq soirées de concours, notamment des dîners chantants et des soirées au cabaret.

Citations :

« Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise célèbre la langue française et offre à des artistes de la relève l'occasion de fouler les planches. Une expérience unique et une tribune hors du commun pour se produire devant le public, en plus de rencontrer de grands noms de la chanson québécoise. Tous les éléments sont ainsi réunis pour rendre cette manifestation culturelle riche en émotions et en découvertes. Je félicite l'ensemble des participants et leur souhaite bonne chance, et je remercie les organisateurs pour leur contribution au développement de la jeunesse. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise contribue à l'effervescence du Saguenay-Lac-Saint-Jean et attire de nombreux visiteurs venus encourager de nouveaux talents de la chanson francophone. Je suis fière que le gouvernement soutienne cet événement musical unique. Depuis plus de trente ans, il donne une chance véritable à la relève de se faire valoir et participe à la notoriété du Québec comme destination touristique de choix, en plus de souligner le savoir-faire de son industrie culturelle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La réputation du Festival de la chanson de Saint-Ambroise n'est plus à faire, et son apport à l'industrie touristique locale est considérable. Je salue la contribution du gouvernement du Québec au succès de cet événement, qui anime la région et offre une vitrine importante à la chanson francophone. J'encourage les visiteurs à parcourir le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour découvrir, ou redécouvrir, l'accueil chaleureux de ses citoyens et ses paysages exceptionnels. »

François Tremblay, député de Dubuc et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie aux promoteurs un montant de 43 000 $ issu du programme d'Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 18 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

