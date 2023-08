Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 150 000 $ au Festival Orientalys

QUÉBEC, le 10 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 153 860 $ à l'organisme Alchimies, Créations et Cultures, organisateur du Festival Orientalys , qui se déroule à Montréal jusqu'au 13 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Orientalys célèbre la rencontre d'une pluralité d'expressions artistiques nous provenant des cultures d'Orient. Grâce à sa programmation diversifiée alliant musique, danse, gastronomie, arts et culture, ce rassemblement festif accueille des milliers de visiteurs venus en apprendre davantage sur les arts de la scène en provenance d'Orient, du Maghreb à la Chine.

Citations :

« Le Festival Orientalys convie la population québécoise à un événement haut en couleur et riche en parfums et en saveurs. Chaque visiteur sera plongé au cœur des beautés de l'Orient. De la Chine au Maghreb, les découvertes seront nombreuses au fil des spectacles, des expositions et des activités. Je salue l'organisation de cet événement où les Québécoises et Québécois se retrouvent pour célébrer et découvrir toutes les richesses de l'Orient et de l'Occident. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je suis heureuse que notre gouvernement accorde son soutien au Festival Orientalys, qui, en plus de souligner l'apport des cultures orientales au Québec, participe à sa renommée comme destination touristique de choix. J'invite le public à venir en grand nombre faire de nouvelles découvertes culturelles et artistiques et profiter des activités offertes dans la métropole. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 70 000 $ en vertu du programme Soutien à la mission - Organismes de création et de production et Événements nationaux et internationaux . L'organisme a également reçu une bonification de 57 860 $ couvrant deux années financières, laquelle provient du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 70 000 $ en vertu du programme . L'organisme a également reçu une bonification de 57 860 $ couvrant deux années financières, laquelle provient du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Le ministère du Tourisme accorde 26 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques .

