Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 100 000 $ au festival Les Percéides

QUÉBEC, le 15 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 103 000 $ au festival Les Percéides, qui se déroule à Percé jusqu'au 20 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis une quinzaine d'années, le festival Les Percéides promeut le cinéma d'auteur et participe à la découverte des jeunes talents prometteurs du cinéma contemporain. Pour cette édition, une centaine de films provenant de 25 pays seront projetés au grand bonheur des cinéphiles.

Citations :

« Le festival international de cinéma et d'art de Percé, Les Percéides, est un rendez-vous incontournable pour les amatrices et amateurs de cinéma d'auteur qui rassemble chaque année des dizaines d'artisans du Québec et de l'étranger. J'invite donc les cinéphiles de la Gaspésie et d'ailleurs au Québec à se réunir à Percé, dans ce cadre enchanteur, pour y célébrer le cinéma et le talent de nos créateurs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Les festivals et les événements sont des occasions idéales pour s'amuser et décompresser. Ils permettent à des milliers de personnes de passer des moments exceptionnels. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès du festival Les Percéides, qui met en lumière le talent des acteurs de notre industrie cinématographique. Félicitations à l'équipe organisatrice, qui a orchestré d'une main de maître ce rassemblement festif. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La région de la Gaspésie est réputée pour ses festivals et ses événements enlevants. Parmi ceux-ci, le festival Les Percéides, qui contribue à la renommée de la région comme destination touristique de choix et qui stimule l'économie locale. J'invite le public à y venir en grand nombre et à se laisser surprendre par les œuvres qui y seront présentées. Je souhaite que les visiteurs prolongent leur séjour dans les environs pour profiter des magnifiques paysages qui défileront sous leurs yeux. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement 75 000 $ grâce à son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 28 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

