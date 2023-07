Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1 M$ au Festival international de Lanaudière

QUÉBEC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 017 156 $ au Festival international de Lanaudière, qui a lieu à Joliette jusqu'au 6 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'un des plus hauts lieux de diffusion musicale, le Festival international de Lanaudière accueille des milliers de mélomanes sur ses différents sites chaque été. Pendant cinq semaines, de grands noms de la musique classique et des artistes de la relève s'y produiront. Voilà une occasion unique pour les amoureux du genre de vivre leur passion.

Citations :

« Le Festival international de Lanaudière est un événement reconnu partout dans le monde. Il a bâti sa grande renommée grâce à un programme riche, qui plaît tant aux néophytes qu'aux mélomanes les plus aguerris. Chaque année, il rassemble des musiciens de renom, des scènes nationale et internationale, afin de faire vibrer les nombreux visiteurs au rythme des œuvres mises de l'avant. Au nom du gouvernement du Québec, je salue l'organisation, qui nous propose une fois de plus un événement incontournable, auquel je convie toute la population québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Depuis quarante-cinq ans, des milliers de personnes se rendent dans notre belle région pour célébrer la musique classique. C'est bien la preuve du dynamisme de notre industrie événementielle et du fait que le Festival international de Lanaudière est devenu une vitrine incontournable! Félicitations à l'équipe organisatrice pour son succès toujours renouvelé. Son talent est assurément apprécié du grand public. Je vous invite à venir en grand nombre profiter de cette occasion unique pour vous amuser et à faire un détour dans les environs pour apprécier la beauté des paysages. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival international de Lanaudière une aide d'un montant de 481 500 $ provenant du programme de Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme s'est également vu accorder une bonification de 155 860 $ couvrant deux années financières par le biais du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival international de Lanaudière une aide d'un montant de 481 500 $ provenant du programme de Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme s'est également vu accorder une bonification de 155 860 $ couvrant deux années financières par le biais du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'événement grâce à une aide de 81 796 $ découlant du programme Mécénat Placements Culture.

Le ministère du Tourisme lui attribue quant à lui 298 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Renseignements: Sources : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais; Lyann St-Hilaire, Conseillère politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme