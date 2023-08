Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 78 000 $ au Festival international des rythmes du monde

QUÉBEC, le 5 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 78 000 $ au Festival international des rythmes du monde, qui a lieu à Saguenay jusqu'au 13 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international des rythmes du monde, l'un des plus grands de l'est du Québec, accueille chaque année des artistes de renom et de la relève venus de partout au Québec et de l'international pour divertir un public déjà conquis.

Citations :

« Les festivals sont une vitrine incontournable pour notre destination. Ils dynamisent notre industrie événementielle et stimulent l'économie de nos régions. Notre gouvernement est fier de soutenir le Festival international des rythmes du monde, qui permet chaque année à des milliers de personnes de passer des moments exceptionnels, tout en mettant en lumière les talents de nos artistes et de nos artisans. Félicitations aux promoteurs, qui travaillent sans cesse à maintenir le Québec parmi les endroits les plus prisés au monde. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival international des rythmes du monde fait partie des rendez-vous qui font la renommée du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec un programme répondant à toutes les préférences musicales, il est devenu, au fil des ans, un incontournable pour plusieurs artistes canadiens et internationaux. J'invite la population à réserver un accueil chaleureux aux milliers de visiteurs, en souhaitant qu'ils prolongent leur séjour pour découvrir les magnifiques paysages de la région. Bonnes festivités! »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Renseignements : Gary Lawrence, Conseiller en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Courriel : [email protected]