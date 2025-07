Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,5 M$ à Saint-Philémon

SAINT-PHILÉMON, QC, le 7 juill. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, est fière d'annoncer qu'une somme de 2 555 120 $ a été accordée à la Municipalité de la paroisse de Saint-Philémon pour l'agrandissement et la mise aux normes du complexe municipal.

Le bâtiment héberge une salle communautaire, un garage municipal ainsi qu'une caserne de pompiers. Les travaux permettront d'y aménager des vestiaires et des douches pour les pompiers, une salle de repos pour tout le personnel ainsi que des bureaux et des pièces utilitaires. À terme, l'édifice aura une superficie d'environ 845 mètres carrés.

« Notre gouvernement contribue à améliorer les infrastructures municipales, partout au Québec, en accordant d'importantes aides financières aux municipalités, comme c'est le cas à Saint-Philémon. Grâce à cette somme de plus de 2,5 millions de dollars, nous investissons dans la qualité de vie de la population et dans le dynamisme de la région, et je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Les travaux réalisés au complexe municipal de Saint-Philémon sont essentiels pour moderniser nos bâtiments et les adapter aux besoins d'aujourd'hui; ainsi, nous assurerons la pérennité des services aux citoyennes et citoyens. Je suis ravie que ce projet voie le jour, grâce aux efforts de la Municipalité et à la collaboration de notre gouvernement. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Pour la municipalité de Saint-Philémon, le complexe municipal, c'est le point central des services d'urgence à la population. On y retrouve les travaux publics, les pompiers, le service des premiers répondants et le point de rassemblement lors d'un danger pour la population. C'est aussi le local du Cercle de Fermières et le lieu où se tiennent de nombreuses activités d'organismes et de citoyens de la municipalité. Sa mise aux normes pour ces différentes vocations était devenue un incontournable. L'aide financière nous permet de réaliser ce projet qui faisait partie de nos priorités. »

Daniel Pouliot, maire de Saint-Philémon

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une bonification de l'aide financière lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Saint-Philémon bénéficie d'une majoration de 10 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités.

