Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire - Plus de 1 420 000 $ pour soutenir l'aménagement du territoire en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

GASPÉ, QC, le 7 juill. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent un soutien financier de 1 423 312 $ du gouvernement du Québec pour la réalisation de quatre projets en aménagement du territoire dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Voici les projets retenus :

Documents connexes VOIR PDF Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire Mesure stratégique 1.4 : Soutenir le milieu municipal en aménagement du territoire 21 projets retenus dans le cadre de l’appel de projets lancé en 2024-2025 (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Photos aériennes historiques , par la Table des préfets des MRC de la Gaspésie - 225 000 $ Le projet vise l'acquisition de photos aériennes historiques pour le territoire des cinq municipalités régionales de comté (MRC) de la Gaspésie afin de recueillir de l'information sur l'évolution des usages, de la construction des bâtiments et des autres infrastructures sur le territoire. Ce projet permettra notamment de faciliter la validation des droits acquis sur le territoire et la détermination des caractéristiques patrimoniales nécessaires à l'élaboration de documents de planification.

, par la Table des préfets des MRC de la Gaspésie - 225 000 $ Entente en urbanisme et en aménagement du territoire , par la Table des préfets des MRC de la Gaspésie - 650 000 $ Le projet implique les cinq MRC de la Gaspésie et vise l'acquisition de connaissances, la production de données, la formulation de recommandations et la planification d'actions concernant la mobilité durable adaptée aux besoins et aux réalités des milieux, ainsi que l'identification et la préservation de corridors écologiques.

, par la Table des préfets des MRC de la Gaspésie - 650 000 $ Création d'une équipe mobile en aménagement du territoire et en urbanisme , par CMétis - 385 573 $ Le projet vise à créer une équipe mobile de spécialistes pour accompagner les municipalités de la Gaspésie dans leurs projets et leurs réflexions en aménagement et en urbanisme, afin de mener au développement de milieux de vie complets et attrayants, tout en mettant en valeur leur patrimoine naturel ainsi que les innovations régionales en développement durable.

, par CMétis - 385 573 $ Outiller les instances municipales dans leurs décisions d'urbanisme et d'aménagement liées aux milieux humides , par le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine - 162 739 $ Le projet vise à soutenir activement et concrètement les instances municipales, particulièrement les services d'urbanisme et d'aménagement, en mettant à leur disposition l'expertise en milieu humide des professionnelles et professionnels du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine.

, par le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine - 162 739 $

Ces initiatives font partie des 21 projets sélectionnés à l'issue de l'appel de projets lancé en août 2024 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre du volet 2 de la mesure stratégique 1.4 du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Ce volet finance des projets en urbanisme et en aménagement du territoire issus d'une concertation régionale et visant à soutenir concrètement le milieu municipal pour répondre aux besoins et aux ambitions des collectivités locales.

« Nous sommes fiers d'appuyer ces projets innovants qui reflètent les aspirations et les besoins de nos collectivités locales. L'aménagement du territoire, c'est ce qui assure la qualité de nos milieux de vie à moyen et à long termes. Chacune de nos régions a sa propre palette de couleurs, ses besoins spécifiques. En soutenant des projets pour et par les régions, comme ceux de la Table des préfets des MRC de la Gaspésie, de CMétis et du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, nous renforçons notre engagement envers un aménagement harmonieux et durable de nos territoires municipaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, l'aménagement du territoire s'appuie sur la beauté du paysage, l'expertise locale et l'innovation. Grâce aux photos aériennes historiques, nous retraçons l'évolution de nos milieux pour mieux comprendre les droits acquis. Avec une équipe mobile d'experts, une entente sectorielle forte et un appui spécialisé relativement aux milieux humides, nos municipalités sont mieux outillées que jamais pour bâtir des milieux de vie complets, résilients et fidèles à l'identité de notre territoire. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

La toute première Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire (PNAAT) a été rendue publique en juin 2022. Le gouvernement du Québec s'est ainsi doté d'une vision stratégique réfléchie et ambitieuse pour guider l'action collective en matière d'architecture et d'aménagement du territoire au Québec.

Le Plan de mise en œuvre 2023-2027, dévoilé en juin 2023, présente pour sa part les mesures et actions qui seront déployées afin de concrétiser la vision stratégique de la PNAAT.

En tout, 21 projets répartis dans 8 régions administratives ont été retenus par le comité de sélection. D'ici 2027-2028, ils bénéficieront d'un soutien financier totalisant 8,6 millions de dollars.

