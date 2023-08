Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 65 000 $ à la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien

QUÉBEC, le 18 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 65 000 $ à la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien, qui se déroule à Ville-Marie du 18 au 20 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 21 ans, la mission de cette foire gourmande consiste à promouvoir l'industrie agroalimentaire en région et à organiser des activités de mise en valeur des produits de l'agrotransformation. L'accès au site est gratuit et combine dégustations, animation, musique, spectacles (art et cuisine), artisanat et jeux pour enfants.

Citations :

« En plus d'encourager l'achat local, la foire gourmande est l'occasion par excellence de découvrir le travail des artisans de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est de l'Ontario dans un cadre des plus festifs! Bravo aux organisateurs de cette 21e édition. À tous et à toutes, je souhaite une excellente visite et, surtout, de bonnes dégustations! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne cet événement qui met de l'avant nos richesses régionales, en particulier celles de notre terroir, un aspect de notre culture qui est toujours plus apprécié, d'année en année. Cette foire gourmande marie avec brio la gastronomie, les arts locaux et les activités pour toute la famille, en plus de se démarquer en tant qu'événement vert et responsable. C'est aussi une belle occasion d'apprécier l'accueil, l'authenticité et la personnalité typiques de nos régions, tout en favorisant le dynamisme économique hors des grands centres. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Aborder une région par son terroir et ses attraits culinaires est une excellente façon de la découvrir, et je suis heureux de voir que notre gouvernement permet à cet événement de rayonner, grâce à son aide financière. En plus de rapprocher les gens par les plaisirs de la bouche, cet événement favorise une économie locale forte, profitable à l'ensemble de la communauté. J'encourage les participants de la Foire gourmande à prendre le temps de rencontrer nos producteurs, des passionnés avec lesquels il est toujours agréable d'échanger. Je salue du même souffle l'engagement des organisateurs et des nombreux bénévoles, qui transforment cette longue fin de semaine en un moment des plus festifs pour nos citoyens et pour les visiteurs. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 40 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde une aide financière de 25 000 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

