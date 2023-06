Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 59 000 $ au Festibière de Lévis

QUÉBEC, le 29 juin 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 59 000 $ au Festibière de Lévis, qui se déroule jusqu'au 2 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant 4 jours, le festival permettra à de nombreux brasseurs de présenter leur savoir-faire dans une ambiance festive grâce à une programmation variée : spectacles de musique, chasse aux trésors, peinture.

Citations :

« Les festivals et événements sont souvent une porte d'entrée qui permet à nos producteurs d'établir un premier contact avec les consommateurs. C'est le cas pour le Festibière de Lévis, qui est une vitrine fantastique pour les microbrasseurs du Québec. C'est pourquoi je me réjouis du soutien du gouvernement à ce rendez-vous estival qui contribue à la vigueur économique de la région. J'invite la population à encourager ces entreprises locales, qui se montrent créatives et innovantes, tout en profitant de l'ambiance festive pour se divertir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Secrétariat à la Capitale-Nationale est fier de soutenir cet événement, qui valorise le savoir-faire des microbrasseurs d'ici et représente merveilleusement bien la diversité et l'originalité caractéristiques du marché brassicole québécois. De plus, la programmation musicale et artistique exceptionnelle bonifie l'expérience et permet à tous les publics de profiter pleinement de ce festival, avec vue sur le fleuve au quai Paquet. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Festibière de Lévis soutient depuis 5 ans nos artisans locaux en leur offrant l'occasion d'exposer le fruit de leur travail. C'est un cadre idéal pour les amateurs de bière, qui peuvent échanger sur place avec les brasseurs tout en dégustant leur bière. Pour mieux agrémenter votre soirée, la cour arrière de la terrasse accueille des artistes de renom qui viendront vous en mettre plein la vue. N'hésitez pas à prolonger votre séjour dans la région pour profiter de ses nombreux attraits. Bonne fête de la bière! »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 43 000 $ au Festibière de Lévis dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques;

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie au festival une aide de 16 000 $ dans le cadre de son Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Secrétariat à la Capitale-Nationale sur les médias sociaux :



https://twitter.com/SCN_Qc

https://www.linkedin.com/company/secr%C3%A9tariat-%C3%A0-la-capitale-nationale/

Sources :

Alexandre Brassard

Conseiller politique

Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Tél. : 418 446-5827

Mona Lechasseur

Attachée de presse

Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Tél. : 418 643-0875

[email protected]

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected] ; Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, Courriel : [email protected]