Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 54 000 $ à l'Ultra-Trail Harricana du Canada

Québec, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 54 000 $ à l'Ultra-Trail Harricana du Canada, qui se déroule à La Malbaie jusqu'au 10 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'Ultra-Trail Harricana du Canada fait partie des plus grands rendez-vous de courses de pleine nature du Canada. Chaque année, des athlètes de renom et de la relève d'ici et du monde entier se retrouvent à La Malbaie pour se surpasser dans un environnement sauvage.

Citations :

« Encore cette année, les amateurs de course en sentiers pourront vivre leur passion dans un relief unique et un écosystème particulier. L'Ultra-Trail Harricana du Canada donne l'occasion à nos athlètes de se mesurer à leurs collègues de l'international. Cette compétition sportive participe au rayonnement du Québec à titre de destination touristique de choix. Je salue le comité organisateur, qui a travaillé sans relâche pour la réussite de cette édition. J'invite les participants à profiter de leur passage dans la région pour visiter ses nombreux attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous sommes fiers d'accueillir l'Ultra-Trail Harricana dans notre magnifique Capitale-Nationale, aux abords du majestueux fleuve Saint-Laurent. Je souhaite aux athlètes de performer à la hauteur de leurs ambitions et je remercie sincèrement ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de cet événement sportif d'envergure. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'Ultra-Trail Harricana du Canada est un événement qui crée une ambiance conviviale et festive dans notre communauté. Il attire des athlètes canadiens et étrangers qui ont l'occasion de courir à travers les paysages spectaculaires du Mont Grand-Fonds. C'est un atout significatif pour l'économie locale. C'est donc avec joie que j'accueille l'annonce de ce soutien financier pour sa 12e édition. »'

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 34 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques;

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 20 000 $ dans le cadre de son Programme d'appui aux actions régionales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

Secrétariat à la Capitale-Nationale sur les médias sociaux :



https://twitter.com/SCN_Qc

https://www.linkedin.com/company/secr%C3%A9tariat-%C3%A0-la-capitale-nationale/

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]