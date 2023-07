Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 44 000 $ au Gib Fest

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 44 000 $ au Gib Fest, qui a lieu à Sorel-Tracy jusqu'au 27 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 1977, le Gib Fest fait partie des festivals et événements incontournables de la Montérégie. Chaque année, grâce à sa programmation riche et variée alliant spectacles musicaux, événements sportifs, arts visuels ainsi qu'activités familiales et gourmandes, l'événement attire de milliers de festivaliers venus de partout.

Citations :

« Les festivals et événements sont une vitrine incontournable de notre industrie touristique. Par leur dynamisme, ils attirent chaque année des milliers de visiteurs. C'est pourquoi votre gouvernement est fier de s'associer au Gib Fest, qui, depuis 45 ans, permet à de nombreuses familles de passer des moments estivaux inoubliables. Bravo aux organisateurs, qui ont su, au fil des ans, offrir aux festivaliers des spectacles de qualité. Cela témoigne du professionnalisme de nos artistes et artisans. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Pendant l'été, il est essentiel de se détendre et de se retrouver. En ce sens, le Gib Fest offre aux familles une occasion unique de participer à des activités en plein air et de profiter de sa programmation variée qui satisfait tous les goûts. Je suis ravi que le gouvernement soutienne cet événement, qui apporte une contribution significative à notre économie locale tout en étant une excellente forme de divertissement. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

