Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 42 000 $ au CCI-S de Bromont

QUÉBEC, le 18 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 42 000 $ au Concours complet international (CCI-S) de Bromont, qui se déroule jusqu'au 20 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le CCI-S est un rendez-vous incontournable pour les amateurs et professionnels de sports équestres. Chaque année, des cavaliers chevronnés venus de partout au Canada et de l'international se retrouvent à Bromont pour vivre leur passion.

Citations :

« Parmi les festivals et les événements qui font rayonner les Cantons-de-l'Est à titre de destination touristique de choix figure le CCI-S. Ce rendez-vous d'envergure internationale dynamise l'industrie événementielle du Québec et stimule son économie. Je suis heureuse que notre gouvernement s'associe à son succès. Les rassemblements de ce type sont des occasions privilégiées pour nos athlètes de mettre en lumière leurs talents. Félicitations au comité organisateur, qui a su, au fil des ans, offrir au public des compétitions exceptionnelles! J'invite les gens à venir en grand nombre encourager leurs cavaliers favoris. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« J'invite toute la population des Canton-de-l'Est à se déplacer en grand nombre à Bromont pour encourager avec vigueur les cavaliers et les chevaux qui prendront part aux différentes épreuves. Bonne compétition à tous et merci à l'équipe organisatrice pour son travail sans faille année après année. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 23 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Éducation accorde 19 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 418 805-0233, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, 418 528-2265, poste 3144, [email protected]