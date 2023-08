Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 38 000 $ au Festival western de Guigues

QUÉBEC, le 8 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 38 000 $ au Festival western de Guigues, qui a lieu jusqu'au 13 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival western de Guigues participe, depuis quarante ans, à l'effervescence événementielle de l'Abitibi-Témiscamingue. Avec son programme diversifié, alliant rodéo professionnel, cours de danse en ligne, tire de chevaux lourds, gymkhana et spectacles pour enfants, cette édition répondra à tous les goûts.

Citations :

« Les événements dynamisent notre industrie touristique et génèrent des retombées économiques importantes pour le Québec. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne le Festival western de Guigues, qui accueille chaque année des amateurs et des professionnels de rodéo d'ici et d'ailleurs. C'est une occasion privilégiée pour faire des sorties entre amis ou en famille. J'invite le public à venir en grand nombre encourager les athlètes et profiter des activités de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival western de Guigues fait partie des traditions estivales de l'Abitibi-Témiscamingue. Il stimule l'économie locale et fait rayonner le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle. Bravo à l'équipe organisatrice, qui a réussi avec brio cette édition. J'invite la population à réserver un accueil chaleureux aux visiteurs, en souhaitant qu'ils prolongent leur séjour dans la région pour admirer ses magnifiques paysages et profiter de ses installations de plein air. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

