Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 23 000 $ au Festival de Cirque des Îles

QUÉBEC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 23 000 $ au Festival de Cirque des Îles, qui se déroule aux Îles-de-la-Madeleine jusqu'au 28 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival de Cirque des Îles est un événement très attendu aux Îles-de-la-Madeleine. Chaque année, amateurs et professionnels de cirque s'y retrouvent pour mettre en lumière leurs talents dans un programme alliant spectacles grandioses, représentations et animations.

Citations :

« L'été, c'est le moment privilégié pour s'amuser et faire de belles découvertes. Adultes comme enfants trouveront une activité à leur goût. Aux Îles-de-la-Madeleine, le Festival de Cirque des Îles réunit toutes les générations à travers son programme riche et diversifié. Votre gouvernement est fier de s'associer au succès de cet événement, qui permet aux artistes d'ici et d'ailleurs d'émerveiller un public déjà conquis. Cet événement permet aussi de vitaliser l'économie de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival de Cirque des Îles fait partie des événements qui font la renommée de la région. Cette fête circassienne est la preuve du dynamisme de notre industrie événementielle et du talent de nos artisans. Je suis heureuse que le gouvernement du Québec soutienne ce festival. J'invite les visiteurs à y venir nombreux apprécier les prouesses des artistes et passer de merveilleux moments. N'hésitez pas à prolonger votre séjour dans les environs pour découvrir les merveilleux paysages des Îles-de-la-Madeleine. Bonnes festivités! »

Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

