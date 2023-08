Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 226 000 $ aux Grandes Fêtes TELUS

QUÉBEC, le 3 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 226 000 $ aux Grandes Fêtes TELUS, qui auront lieu à Rimouski du 3 au 6 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les Grandes Fêtes TELUS présentent des vedettes québécoises et internationales de la musique ainsi que des artistes de la relève. Depuis l'an dernier, plusieurs spectacles gratuits mettant en valeur la francophonie sont également proposés.

Citations :

« Les Grandes Fêtes TELUS se sont taillé une place enviable sur la liste des événements majeurs du Québec. Notre gouvernement est donc fier d'appuyer un rendez-vous musical de cette envergure, dont les retombées économiques et culturelles dans le Bas-Saint-Laurent sont considérables. Bravo aux organisateurs! Ils savent mettre à profit le talent et le savoir-faire des artisans du milieu événementiel et permettent aux artistes d'ici de partager la scène avec des vedettes internationales. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Au fil des ans, les Grandes Fêtes TELUS sont devenues un incontournable de la saison estivale au Bas-Saint-Laurent, et le plus important festival de musique à l'est de Québec. Chaque été, il attire de nombreux participants d'ici, du Nouveau-Brunswick et d'ailleurs. Son succès s'explique notamment par l'appui de plusieurs intervenants, que ce soit les gens d'affaires et la Ville de Rimouski, les organismes communautaires, les associations, les bénévoles ou encore les artisans. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans notre magnifique région, riche en nature, en culture et en découvertes de toutes sortes. »

Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Marie-Laurence St-Pierre, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Tél. : 418 896-5897, Courriel : [email protected]; ­­Renseignements : Gary Lawrence, Conseiller en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Courriel : [email protected]